Общество

«Гайд-парк»: Зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов о депутатской работе и общественной деятельности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 июня.

Гость студии - заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о депутатской работе и общественной деятельности.

Как гость студии оценивает итоги работы городской администрации в 2024 году, представленные в отчете главы города Бориса Елкина? На что исполнительной власти стоит обратить особое внимание в будущем? Насколько эффективно складывается взаимодействие депутатов с городской администрацией? Будет ли реготделение «Партии пенсионеров» участвовать в довыборах в гордуму по 3-му округу?