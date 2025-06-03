Общество

Культурные права и правовое просвещение обсудили Дмитрий Шахов и руководитель областной библиотеки

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова Лариса Егорова обсудили вопросы взаимодействия и продолжения сотрудничества по правовому просвещению, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото предоставлено Дмитрием Шаховым

В частности, областная библиотека продолжит размещение в электронной базе ежегодных докладов уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области».

Два таких доклада в печатном виде за 2023 и 2024 годы переданы Уполномоченным по правам человека в Псковской области в читательский фонд библиотеки. Это позволит широкой читательской аудитории ознакомиться с этими документами, которые содержат различные сведения как статистического, так и информационного характера по всем основным сферам прав человека: личные, социальные, политические, экономические, экологические и культурные.

Лариса Егорова и Дмитрий Шахов обсудили обеспечение культурных прав жителей области в сфере библиотечного дела, вопросы сотрудничества и совместного участия в разработке перспективных проектов в сфере прав на историческую память, посвященную событиям Великой Отечественной войны, поддержки культурного досуга старшего поколения жителей области, а также правового просвещения граждан, в том числе организацию регулярных лекториев на актуальные правовые темы с участием Уполномоченного по правам человека.

Лариса Егорова рассказала псковскому уполномоченному по правам человека о перспективных направлениях деятельности как Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова, так и её филиалов и подведомственных учреждений. Особое внимание, как сказала руководитель главной областной библиотеки региона, мы стараемся уделить участию в различных грантовых проектах, которые не только будут способствовать увеличению библиотечного фонда, но расширению предложений по разным направлениям культурного досуга наших жителей.

По сложившейся традиции уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов передал в дар несколько эксклюзивных изданий, которые пополнят фонды и станут доступны для широкого круга читателей Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова.