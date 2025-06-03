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Общество

В первой поликлинике в Великих Луках идёт ремонт трёх кабинетов для нового центра здоровья

04.06.2025 19:56|ПсковКомментариев: 0

В первой поликлинике Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы идёт ремонт трёх кабинетов для нового центра здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению региона.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранения Псковской области

В настоящее время рабочие штукатурят стены, а впереди их ждёт ещё много задач: выравнивание потолков и стен, изменение расположения розеток, заливка полов и укладка линолеума, установка новой сантехники, замена светильников на энергосберегающие.

В терапевтическом корпусе отделения для реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС ремонт в двух кабинетах почти завершён: уложена плитка под санузел, осталось установить сантехнику и выполнить другие незначительные доработки.

В другом помещении идёт укладка плитки, после чего останется установить розетки, защитные экраны около радиаторов отопления и вентиляционные решётки. На первом этаже в кабинете для специалистов оргметодотдела идёт покраска стен.

В Куньинском филиале  замена старых деревянных окон на пластиковые почти завершена. Огромная работа проделана на всех этажах, и теперь планируется отремонтировать входную группу медучреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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