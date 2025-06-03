Общество

Работнику РЖД в Великих Луках возместили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

После вмешательства Великолукской транспортной прокуроры погашена задолженность по заработной плате перед работником ОАО «РЖД», сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

Великолукская транспортная прокуратура по обращению работника провела проверку соблюдения трудового законодательства в эксплуатационном локомотивном депо Великие Луки – структурного подразделения Октябрьской железной дороги – структурного подразделения Центральной дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД».

Установлено, что у организации образовалась задолженность по заработной плате перед работником (за не включение времени следования от постоянного места сбора до места предстоящей работы в рабочее время, невыплату надбавки к месячной тарифной ставке за период пребывания на территории иностранного государства) на общую сумму 43 тысячи рублей.

В целях защиты прав работника прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности и компенсации морального вреда.

Благодаря принятым мерам реагирования суд взыскал с ответчика задолженность по заработной плате, компенсацию за несвоевременную оплату труда, а также компенсацию морального вреда.