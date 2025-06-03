Общество

Через Псковскую область пытались ввезти готовую мясную продукцию и сливочное масло без документов

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области провели ветеринарный контроль 1,5 тонны готовой молочной и готовой мясной продукции (сливочное масло и колбасное изделие мясосодержащее «Намазка с томатами»), перемещаемой с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорных процедур установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на данную продукцию, подтверждающих безопасность и происхождение товаров.

Перемещение готовой мясной и молочной продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республики Беларусь.