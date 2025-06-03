Общество

Александр Котов участвует в 67-й конференции ПАСЗР в Архангельске

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов участвует в 67-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Архангельске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Архангельское областное Собрание депутатов

Председатель законодательного органа Псковской области представит на заседании законопроект, разработанный Псковским областным Собранием и одобренный постоянным комитетом ПАСЗР по культурной политике и туризму. Законодательная инициатива предлагает внести изменения в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», обязывающие экскурсоводов иметь официальное трудоустройство.

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В целом повестка включает 24 вопроса. Парламентарии Севера-Запада рассмотрят обращения и законодательные инициативы коллег из Архангельска, Калининграда, Петрозаводска, Мурманска, Вологды, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Перед началом заседания президиума ПАСЗР руководители законодательных органов субъектов Северо-Западного федерального округа, в их числе спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, почтили память воинов-северян, павших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Вечному огню у Монумента Победы.