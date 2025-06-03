Общество

38% псковичей сообщают руководству о всех ошибках, допущенных в работе – опрос

38% псковичей сообщают руководству о всех ошибках, допущенных в работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

41% псковичей считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 38% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 48% — только о серьезных.

Женщины о каждой неточности сообщают руководству реже (35% против 41% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они придерживаются политики предельной честности: о том, что начальнику нужно знать обо всех промахах, среди молодежи до 35 лет уверены 54%, сообщают о подобных случаях 52%, а среди горожан старше 45 лет — таких всего по 30%.

Чем выше доход, тем меньше псковичи беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 57% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (они же и чаще рассказывают об этом на практике) и только 36% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч.