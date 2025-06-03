Общество

Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Банкротство и точка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодня Ульяна Михайлова расскажет об исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства.

Ведущий - Константин Калиниченко.