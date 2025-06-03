Общество

Сергей Вострецов: Дополнительный отпуск за выгорание — избыточная мера для экономики

Дополнительный отпуск за выгорание — избыточная мера для экономики, такое мнение высказал глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Идея предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков до семи дней для работников, страдающих от эмоционального выгорания, вызвала широкий резонанс в российском обществе. С инициативой в Министерство труда и социальной защиты обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, напомнивший, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2019 году признала эмоциональное выгорание заболеванием. Однако предложение столкнулось с критикой как со стороны законодателей, так и со стороны профсоюзных лидеров, которые считают меру избыточной для экономики и работодателей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» выразила мнение, что добавление к стандартным 28 календарным дням оплачиваемого отпуска еще семи дней является расточительным. По ее словам, если эмоциональное выгорание связано с ухудшением здоровья, то оно должно решаться в медицинском порядке.

«Тяжелые формы депрессии подпадают под выдачу больничного листа, где первые три дня оплачивает работодатель, а последующие — Социальный фонд России», - отметила депутат.

Если же речь идет о простой эмоциональной усталости, то, по мнению Бессараб, для восстановления достаточно уже предусмотренных 28 дней отпуска, которые не включают праздничные выходные.

«В 2025 году у нас 247 рабочих дней, и из них вычитаются 28 дней отпуска. Этого достаточно для отдыха», — подчеркнула она.

Скептическую позицию по данному вопросу занимает и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. В своем комментарии он отметил, что инициатива, хотя и направлена на заботу о работниках, требует более глубокого анализа и учета интересов всех сторон.

«Эмоциональное выгорание — серьезная проблема современного мира, и мы, как профсоюзы, понимаем важность защиты психоэмоционального здоровья работников. Однако введение дополнительных оплачиваемых отпусков для всех, кто заявляет о выгорании, может создать значительную нагрузку на экономику, особенно на малый и средний бизнес. Работодатели уже несут обязательства по предоставлению 28 дней отпуска, что является одним из самых щедрых стандартов в мире. Вместо новых отпусков мы предлагаем сосредоточиться на профилактике выгорания: создании комфортных условий труда, доступе к психологической поддержке на рабочих местах и гибких графиках. Если же выгорание переходит в медицинскую плоскость, то существующий механизм больничных листов вполне способен покрыть потребности работников. Баланс между заботой о людях и устойчивостью экономики — это то, к чему мы должны стремиться», — заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Критику инициативы поддерживают и некоторые эксперты, указывающие на сложность диагностики эмоционального выгорания. Подтверждение такого диагноза может стать формальностью, что приведет к злоупотреблениям со стороны работников и дополнительным затратам для работодателей. В то же время профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что защита прав работников остается их приоритетом, но любые новые меры должны быть тщательно проработаны.

Вместо дополнительных отпусков эксперты и профсоюзные лидеры предлагают развивать программы профилактики выгорания, включая корпоративные инициативы по улучшению условий труда, внедрение психологической помощи и обучение сотрудников навыкам управления стрессом. Такой подход, по мнению СОЦПРОФ, позволит одновременно заботиться о здоровье работников и поддерживать экономическую стабильность.

Инициатива Орлова пока остается на стадии обсуждения в Минтруде. Однако уже сейчас очевидно, что любое решение по этому вопросу потребует учета мнений всех сторон — работников, работодателей и государства.