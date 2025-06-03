Общество

Качество воды на пляже в Великих Луках не прошло проверку Роспотребнадзора

Качество воды на городских пляжах в Пскове и Великих Луках проверили на соответствие требованиям СанПиН. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управление Роспотребнадзора по Псковской области, специалисты проводят оценку качества воды в водоемах по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

На 5 июня качество воды не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки. Следовательно, указанная зона рекреации не пригодна для отдыха. Результаты лабораторных исследований направлены в администрацию города Великие Луки для ограничения эксплуатации зоны рекреации.

Качество воды, отобранной в реке Великая в районе городского пляжа города Пскова, соответствует требованиям СанПиН.

Помимо этого, разрешено купаться в водоемах: