Общество

Вера Емельянова встретилась с лидерами профсоюзного движения России и региона

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в четверг, 5 июня, провела встречу с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давидом Кришталем и председателем Псковского областного Совета профсоюзов Игорем Ивановым. Обсуждение было посвящено сотрудничеству регионального правительства с профсоюзными организациями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Давид Кришталь обратил внимание на заметные изменения в системе профсоюзов области. Растет число участников профсоюзных организаций — сейчас их уже более 40 тысяч, совершенствуются механизмы социального партнерства, в организацию приходит все больше молодежи.

Зампредседателя ФНПР в лице первого вице-губернатора поблагодарил руководителя Псковской области Михаила Ведерникова и команду регионального правительства за внимание к работе профсоюзов и поддержку профсоюзных организаций. Он также отметил личный вклад Веры Емельяновой в развитии социального партнерства и вручил ей нагрудный знак «За содружество».

«Профсоюзы сохранили свои базовые принципы и подходы к работе: организация по-прежнему отвечает запросам людей. Мы видим в профсоюзах мощный ресурс, стараемся его всячески поддерживать, использовать и наращивать. Мы с вами делаем одно дело», — сказала в ответ Вера Емельянова.

В ходе встречи первый заместитель губернатора также поздравила Игоря Иванова с переизбранием на пост председателя Псковского облсовпрофа на следующие 5 лет. Члены облсовпрофа единогласно поддержали его кандидатуру на 28-й профильной отчетно-выборной конференции.

Добавим, ранее в это день Вера Емельянова по поручению губернатора наградила советника-консультанта облсовпрофа Надежду Партхаль и председателя профсоюза Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Елену Галанцеву благодарственными письмами правительства области за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие профсоюзного движения Псковской области.