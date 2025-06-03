Общество

Съёмки документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе 6 июня

Съёмки историко-документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе, на участве бывшего укрепрайона, завтра, 6 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Себежский укрепрайон. Экспедиции и поиск».

Фото здесь и далее: Себежский укрепрайон/ Telegram-канал

Отряд «Забытый батальон» обеспечивает съемочный процесс исторической фактурой и консультирует по событиям 1941 года, происходившим в Себежском укрепрайоне при его обороне.

Фильм снимается при поддержке Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).