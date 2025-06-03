Общество

Покос травы и субботники проводятся в Новоржевском округе

Покос травы и субботники проводятся в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Силами сотрудников администрации округа, а также рабочими по благоустройству ведётся обкашивание общественных территорий округа», - сообщила Любовь Трифонова.

Также в преддверии праздника Святой Троицы в населенных пунктах округа проходят субботники по уборке территории гражданских кладбищ.

«В такой нужной работе принимают активное участие неравнодушные местные жители. Большую активность в очередной раз проявили жители деревень Стехново, Вёска, Выбор», - отметила Любовь Трифонова.

На городском кладбище в Новоржеве производится обрезка кустов и поросли, обкашивание дорожек. По многочисленным заявкам жителей осуществили подвоз песка на гражданские кладбища Новоржева, деревней Барута, Макарово, Жадрицы, Дубровы, Стехново, Вёска, Выбор, Варитино, Кудяево.

Начали вывоз мусора с гражданских кладбищ города, деревень Вехно, Барута, Макарово.

«В работе остаются несколько заявок по спиливания аварийных деревьев. По всем вопросам можно обращаться в территориальные отделы округа», - заключила глава округа.

Праздник Святой Троицы будет совершаться буквально через несколько дней, в восьмое воскресенье после Пасхи.