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Общество

Команда КВН «Камбаламба» из Пскова отправляется на четвертьфинал телевизионной Первой лиги

06.06.2025 10:23|ПсковКомментариев: 0

Команда КВН «Камбаламба» (город Псков) отправляется в Пермь для участия в четвертьфинале телевизионной Первой лиги Международного Союза КВН. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе юмористов, редакторские просмотры стартуют 17 июня, а сами игры пройдут 25, 26 и 27 июня. Точная дата выступления «Камбалaмбы» станет известна позднее.

Фото: «Камбаламба»

На пути в четвертьфинал команда уверенно преодолела 1/8 финала, одержав победу в двух из трех конкурсов и обеспечив себе прямой выход в 1/4. Теперь «Камбаламба» будет бороться за путевку в полуфинал и представит жюри и зрителям четыре конкурса:

  • приветствие (визитная карточка),
  • импровизационный конкурс (отмечается, что к нему команда готовится особенно тщательно),
  • СТЭМ («студенческий театр эстрадных миниатюр»),
  • музыкальное домашнее задание. 

В четвертьфинале Первой лиги соберется 13 сильнейших команд из разных городов России и зарубежья.

«На этом ответственном этапе команда столкнулась с отсутствием спонсорской поддержки и остро нуждается в финансировании для подготовки качественных номеров и поездки. Подробности о возможностях сотрудничества – в социальных сетях команды», - уточнили в коллективе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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