Общество

Почему нельзя откладывать обновление операционной системы, рассказали псковичам

Часто мы игнорируем сообщения о необходимости обновления операционной системы своего смартфона или откладываем его на более удобное время. При этом своевременный апдейт ОС нужен не только для использования нового функционала устройства и приложений. Почему еще важно обновлять операционку, объясняет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото здесь и далее: МегаФон

В каждой новой версии ОС производитель закрывает критические уязвимости, которые были выявлены на этапе использования. «Например, в предыдущих обновлениях iOS закрывались дыры в безопасности, которые позволяли взламывать iPhone через функционал imessage. Не менее критичная ситуация была и в обновлениях на Android, поэтому Google регулярно выпускает различные патчи», — прокомментировал эксперт.

По его словам, в случае нерегулярного обновления ОС конфиденциальная информация, финансовые данные, которыми мы управляем с помощью смартфона, могут оказаться под угрозой.

Всем абонентам Борис Лопатин рекомендует организовать обновление операционной системы следующим образом:

Проверить наличие обновлений можно в настройках телефона (в разделе «О телефоне» указана установленная версия операционки). Планировать апдейт ОС сразу же после завершения важных задач на устройстве. По возможности настроить автоматические обновления (сами настройки могут отличаться на разных гаджетах). Предварительно зарядить устройство и освободить необходимое пространство для новых данных, чтобы процесс не прерывался.

Предпринятые шаги позволят повысить уровень защиты смартфона, а также воспользоваться самым новым функционалом устройства, заключил эксперт.