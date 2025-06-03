Почему нельзя откладывать обновление операционной системы, рассказали псковичам

Часто мы игнорируем сообщения о необходимости обновления операционной системы своего смартфона или откладываем его на более удобное время. При этом своевременный апдейт ОС нужен не только для использования нового функционала устройства и приложений. Почему еще важно обновлять операционку, объясняет старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.
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В каждой новой версии ОС производитель закрывает критические уязвимости, которые были выявлены на этапе использования. «Например, в предыдущих обновлениях iOS закрывались дыры в безопасности, которые позволяли взламывать iPhone через функционал imessage. Не менее критичная ситуация была и в обновлениях на Android, поэтому Google регулярно выпускает различные патчи», — прокомментировал эксперт.
По его словам, в случае нерегулярного обновления ОС конфиденциальная информация, финансовые данные, которыми мы управляем с помощью смартфона, могут оказаться под угрозой.
Всем абонентам Борис Лопатин рекомендует организовать обновление операционной системы следующим образом:
Предпринятые шаги позволят повысить уровень защиты смартфона, а также воспользоваться самым новым функционалом устройства, заключил эксперт.