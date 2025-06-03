Общество

Принять участие в международном конкурсе «Вместе против коррупции!» могут псковичи

Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» проводит Генеральная прокуратура РФ в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Участвовать могут молодые люди со всего мира в возрасте от 10 до 25 лет. Сроки подачи работ: по 1 октября

Номинации: лучший плакат; лучший рисунок; лучший видеоролик. Возрастные группы: 10–15 лет; 16–20 лет; 21–25 лет.

Итоги конкурса подведут 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией.

«Почему это важно? Твоё творчество может стать мощным инструментом в борьбе с коррупцией! Покажи, что честность, справедливость и прозрачность – это ценности нового поколения. Участвуй, создавай, вдохновляй!» - призвали в комитете.