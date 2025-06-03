Общество

Антон Мороз обсудил депутатскую работу с Юрием Бурлиным

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз провёл рабочую встречу с депутатом Псковской городской Думы по округу №1 Юрием Бурлиным, об этом Антон Мороз сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

Обсудили практические вопросы депутатской деятельности: работу с обращениями граждан, взаимодействие с администрацией, участие в бюджетных процессах и реализацию проектов на территории округа.

Юрий Бурлин рассказал о своем опыте в решении конкретных задач — от благоустройства дворов до участия в формировании городской повестки.

«Такие встречи позволяют лучше понимать внутренние механизмы работы в представительном органе и учитывать успешные практики в дальнейшей деятельности. Благодарю за конструктивный диалог. Вместе сделаем город лучше!» - сказал Антон Мороз.