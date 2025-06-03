Названы члены жюри фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2025»

Определен состав жюри фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
В основной состав вошли эксперты:
- Миссис Россия 2024, Миссис Санкт Петербург 2023 – Людмила Рожнева
- президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт- Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs. Globe по странам СНГ - Наталья Рогова
- дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис бабушка Псков 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии Светлана Шумейко
- Миссис королевских симпатий Миссис Россия 2023 – Кристина Гончарова
- Миссис Северо-Запад 2025 curve – Алина Чуприна
- Миссис Стиль России 2024, Миссис Смоленск 2024 – Елена Верьяненкова
- Первая Вице-Миссис Северо-Запад 2024 – Кристина Разумович
- Вице-Мисс Псков 2006, специалист по маркетингу компании «Эко компаунд групп» – Элеонора Разумова
- действующая Мисс Великие Луки 2024 – Анастасия Симакина
- действующая Миссис Великие Луки 2024, Миссис Русская краса Миссис Россия 2024 - Валерия Домбровская
- действующая Миссис Великие Луки классик 2024 – Ольга Бируля
- действующая Мисс Псков 2024 – Ирина Волкова
- Миссис Псков 2024 – Елена Луговая
- Миссис Великие Луки 2021 – Светлана Фетисова
- Алексей Коренков, фотомодель, актер-дублер.
Список жюри дополняется по мере подтверждения участия почетных гостей.
Напомним, большой финал состоится в Доме культуры Ленинского комсомола 8 июня в 17.00
Специальным гостем пятого юбилейного сезона станет восходящая звезда - Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара». Кроме этого, финал посетит действующая Миссис Россия 2024 — Людмила Рожнева.