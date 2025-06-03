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Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России

В целях укрепления здоровья детей и их родителей, воспитания любви к физической культуре, развития чувства дружбы, а также пропаганды здорового образа жизни в образовательной организации провели спортивную эстафету, в которой приняли участие семейные команды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Участников мероприятия, самому маленькому из которых два с половиной года, приветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который пожелал всем воли к победе и спортивной удачи.

По итогам состязаний победу одержала семья Орловых, остальные команды стали лучшими в различных номинациях, зарекомендовав себя как самую сильную, сплоченную, волевую, умелую, находчивую, дружную и веселую.

Все участники мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья» были награждены грамотами и сладкими подарками.