Общество

Николай Козловский поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Обращение он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / «ВКонтакте»

В поздравлении он отметил важность и необходимость работы социальных работников для всего общества.

«Ваша работа нужна и важна, поскольку именно от вашей ответственности, неравнодушия и чуткости зависят качество жизни и эмоциональное состояние тех, кто оказался в трудной ситуации и нуждается в поддержке», — подчеркнул Николай Козловский.

Он также отметил многообразие профессиональной деятельности социальных работников, их вклад в реализацию государственной социальной политики и обеспечение прав граждан на социальную защиту.

«Вы оказываете ежедневный уход и реальную помощь пожилым великолучанам и инвалидам, вселяете в людей веру в добро и дарите надежду на преодоление трудностей», — добавил глава города.

Глава выразил признательность за самоотверженное служение людям и подчеркнул, что такое отношение к работе вызывает большое уважение.

«Сердечно благодарю вас за добросовестный труд, сострадание и отзывчивость, терпение и милосердие, заботу и душевное тепло, которыми вы щедро делитесь с теми, кто в этом нуждается», — отметил он.

В завершение своего обращения глава города пожелал всем ветеранам и сотрудникам учреждений социальной защиты крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в их благородной и нужной работе. «С праздником!» — заключил Николай Козловский.

Напомним, День социального работника отмечается 8 июня.