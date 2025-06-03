Общество

Филологи прогнозируют смену ударения в слове «свекла»

Разговорное произношение слова «свеклА» в перспективе может вытеснить правильное «свЁкла». Такое мнение выразил доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

«СвеклА» — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом «свЁкла», — сказала Мария Каленчук.

Однако, по словам филолога, на данный момент в словарях зафиксировано только ударение на первый слог, говорить «свеклА» не рекомендуется, пишет РИА Новости.

«Пока все-таки нормативным мы считаем «свЁкла», — заключила Мария Каленчук.