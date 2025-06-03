Общество

Съемки историко-документального фильма «Цитадель» прошли в Себежском районе

С 5 по 7 июня в Себежском районе прошли съемки историко-документального фильма «Цитадель», сообщили в Псковском региональном отделении общероссийское общественное движение «Поисковое движение России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ООД «Поисковое движение России»

Местом для съемок стал участок бывшего укрепрайона при участии поискового отряда «Забытый батальон».

Как отметили в движении, поисковики обеспечили съемочный процесс исторической фактурой и проконсультировали по событиям 1941-го года, происходившим в Себежском укрепрайоне при его обороне.

Съемки фильма прошли при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).