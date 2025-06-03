Общество

День деревни Троицкими гуляниями отметили жители псковской деревни Адворицы

Праздничная программа, посвященная Дню деревни и празднику Троицы, прошла в Доме культуры в деревне Адворицы Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В этом году населенному пункту исполняется 439 лет. Троицкие гуляния проводятся здесь ежегодно.

«Приезжая сюда, нельзя не почувствовать атмосферу сплоченности и единодушия: по-соседски здесь и праздники встречают, и работаю», - подчеркнула Наталья Федорова.

Глава отметила, что активисты адворицкого ТОСа продолжает свою деятельность по благоустройству территории вокруг Дома культуры, который удалось фактически перестроить в рамках национального проекта «Культура».

Именно в Доме культуры состоялась концертная программа от артистов ПРЦК. Для маленьких жителей была организована детская зона развлечений, а также в рамках празднования прошло поздравление юбиляров и будущих первоклассников.

«Уважаемые жители деревни Адворицы! С праздником вас – мирного неба, благополучия, крепкого здоровья, успехов! Оставайтесь такими же активными и неравнодушными!», - заключила Наталья Федорова.