Общество

Представитель Ефремова опровергла информацию о первой роли после освобождения

Представитель актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла информацию, появившуюся в СМИ, о первой роли актера после освобождения из колонии, а также о гонораре за нее в размере 13 млн рублей, сообщили в ТАСС.

Ранее в издательстве Mash появилась информация, что после выхода из колонии актер готовится сыграть главную роль с гонораром в 13 млн рублей, которая утверждалась около недели.

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Напомним, 9 апреля актера Михаила Ефремова освободили из колонии.

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Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.