Общество

В ГД предлагают запретить въезд иностранцам за оскорбление России

Иностранцам в случае нарушения ими интересов Российской Федерации за границей запретят въезд в РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от «Единой России» (ЕР) Айрат Фаррахов.

13 мая Госдума одобрила законопроект об аресте имущества граждан, нарушивших интересы России за пределами страны, в первом чтении и постановила внести поправки до 11 июня. Айрат Фаррахов — один из авторов законопроекта об аресте имущества граждан, нарушивших интересы России за пределами страны.

«Сам факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах, и в случае, если этот человек (иностранец. — Ред.) когда-либо пожелает посетить Российскую Федерацию в целях туризма, приглашения на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот гражданин реализовал свое право посещения нашей страны», — сказал он.

Депутат добавил, что законопроект работает в том числе и на будущее, когда после завершения конфликта на Украине все те, кто позволял себе правонарушения против России, столкнутся с проблемами при въезде в страну, пишут «Известия».

Новые поправки в КоАП РФ также позволят привлечь к ответственности иноагентов и всех уехавших россиян, если они нарушат статьи административного кодекса. В качестве обеспечительной меры законопроект предполагает арест имущества.

Ключевой поправкой должен стать список правонарушений в том числе и для граждан РФ. Среди них — нарушение порядка деятельности иноагента, дискредитация ВС РФ и другие.