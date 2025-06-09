Общество

Кратковременными дождями встретит День России Псковская область

В День России в Псковской области ожидаются кратковременные дожди, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В этот день возможны кратковременные дожди, которые могут сопровождаться грозами. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса. Будет северо-западный и северный ветер, скорость может достигать 14 метров в секунду», — отметила Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что 12 июня, предположительно, может стать заключительным дождливым днем для первого месяца лета.