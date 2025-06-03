Общество

МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии

Рекрутеры мошеннических колл-центров находят потенциальных жертв, владеющих русским языком, в мессенджере и предлагают «вакансию» менеджера по продажам с локацией в Киеве, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Вакансия для специалистов в сфере продаж с локацией в Киеве и знанием русского языка - однозначный красный флаг», - говорится в сообщении.

Мошенники за подобную «вакансию» обещают заработную плату в размере от одной тысячи долларов, а также процент от продаж. С потенциальными жертвами аферисты связываются через мессенджеры. У них обычно недавно обновлена фотография и имя, это должно насторожить, следует из опубликованных ведомством материалов.