Общество

Психолог Валерия Валь: Оспорить взятый из-за мошенников кредит может помочь экспертиза сделкоспособности

Психологическая экспертиза может помочь оспорить кредитные обязательства в случае обмана мошенниками. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила психолог-эксперт Валерия Валь.

«На случай с мошенниками может помочь экспертиза сделкоспособности. Если, например, мошенники меня загипнотизировали и вынудили продать квартиру, машину, взять кредиты, а я это, к сожалению, сделала, я иду к адвокату. Он может посоветовать как раз пройти эту экспертизу. Насколько я вообще контролировала свои действия в момент совершения сделки. Она не затрагивает дееспособность, а касается исключительно конкретной сделки, договора и момента. Дальше эксперт сделает вывод, насколько человек внушаем, насколько способен фантазировать, если ему, например, угрожали, если напугали тем, что пострадавший будет причастен к террористическим ячейкам. Распространенная история, к сожалению. Обычно эти уловки действуют на лиц взрослого возраста, привыкших жить по-другому» - сообщила Валерия Валь.

Она подчеркнула важность таких экспертиз, так как они могут показать эмоциональную картину человека, обманутого мошенниками в момент заключения сделок.

«Поэтому и нужны такие экспертизы, они показывают, насколько человек вообще способен отдавать отчет тому, что происходит. Бывало такое, что женщина и не понимала, что происходит, так как новости она не смотрит и не знает, что такое может быть. Не могу достоверно утверждать, что получится вернуть деньги, но практика показывает, что оспорить сделку дарения, продажи квартиры, оспорить кредитный договор возможно», - добавила Валерия Валь.