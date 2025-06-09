Психолог Валерия Валь: Оспорить взятый из-за мошенников кредит может помочь экспертиза сделкоспособности

Психологическая экспертиза может помочь оспорить кредитные обязательства в случае обмана мошенниками. Об этом в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщила психолог-эксперт Валерия Валь.
Она подчеркнула важность таких экспертиз, так как они могут показать эмоциональную картину человека, обманутого мошенниками в момент заключения сделок.
«Поэтому и нужны такие экспертизы, они показывают, насколько человек вообще способен отдавать отчет тому, что происходит. Бывало такое, что женщина и не понимала, что происходит, так как новости она не смотрит и не знает, что такое может быть. Не могу достоверно утверждать, что получится вернуть деньги, но практика показывает, что оспорить сделку дарения, продажи квартиры, оспорить кредитный договор возможно», - добавила Валерия Валь.