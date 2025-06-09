Общество

Как проводится психологическая экспертиза, рассказал эксперт

Каким образом проводится психологическая экспертиза, рассказала психолог-эксперт Валерия Валь в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Все зависит от задачи. Рамки достоверности в психологической науке размыты. Все, что происходит с человеком, может на него повлиять, и могут получиться разные результаты на один и тот же тест на следующий день. Всегда исходим из того, какая задача стоит, что произошло и какие вопросы поставлены», - сказала Валерия Валь.

Она отметила, что для достижения результатов используется ряд различных методик.

«Мы исследуем речь, мышление, внимание и устанавливаем, нарушены ли эти когнитивные функции. Если есть нарушения, то все остальные данные можно поставить под сомнение. И далее мы используем методики, подходящие под задачу. Для каждой задачи существует минимум три различные методики. Они направлены на решение одного вопроса, но отличающимися путями. Только когда у тебя три методики одинаковых функционально, тогда можно дать какой-то достоверный ответ. Потому что, используя одну методику, она может дать осечку. Тремя путями нужно получить одинаковый ответ. И по результатам психолог делает вывод», - заключила гостья студии.