Победительницей конкурса красоты «Миссис Великие Луки 2025» стала 35-летняя мать двоих сыновей - предприниматель Виктория Виноградова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
Фото здесь и далее: Ксения Диденко
«Мисс Великие Луки 2025 стала 16-летняя студентка Великолукского политехнического колледжа София Бондарева.
Помимо главных королев южной столицы, в топ-номинации категории «Миссис» попали:
В категории «Мисс» в топ номинации были выбраны:
Организаторы добавили, что все финалистки были отмечены номинациями, коронами и подарками от партнеров пятого юбилейного фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025». На финале участницы показали несколько дефиле, в том числе и модной одежды от партнера. Финалистки категории «Миссис» вышли на сцену в сопровождении своих детей, а девушки в категории «Мисс» приняли участие в шоу-бикини. Конкурсная программа завершилась творческими выступлениями финалисток.
Почетными гостями фестиваля стали более 50 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска и других городов. Возглавляла королевскую делегацию действующая Миссис Россия 2024 — Людмила Рожнева. Также стоит отметить, что в пятый раз почетным гостем стала президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs. Globe по странам СНГ - Наталья Рогова.
Ярким финалом шоу стало оглашение главных королев, которые в торжественной обстановке получили свои титульные ленты и короны.