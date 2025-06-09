Общество

«Миссис Великие Луки 2025» стала 35-летняя мать двоих сыновей

Победительницей конкурса красоты «Миссис Великие Луки 2025» стала 35-летняя мать двоих сыновей - предприниматель Виктория Виноградова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: Ксения Диденко

«Мисс Великие Луки 2025 стала 16-летняя студентка Великолукского политехнического колледжа София Бондарева.

Помимо главных королев южной столицы, в топ-номинации категории «Миссис» попали:

45-летняя мама двух детей Юлия Носова. Она стала «Миссис Великие Луки 2025» в категории «Классик» (для женщин старше 45 лет).

40-летняя многодетная мама Татьяна Азылова стала «Миссис Великие Луки 2025» - гран-при.

34-летняя мама двух детей Валерия Лопухова стала первой «Вице-миссис Великие Луки 2025».

19-летняя мама Алена Жемчужина стала второй «Вице-миссис Великие Луки 2025».

В категории «Мисс» в топ номинации были выбраны:

19-летняя студента ПсковГУ Карина Козлова стала «Мисс Великие Луки 2025» - гран-при;

21-летняя Олеся Набутова стала «Вице-Мисс Великие Луки 2025» - 2 место;

16-летняя ученица кадетской школы Дарья Строгова стала «Вице-Мисс Великие Луки 2025» - 3 место;

18-летняя София Дегтерова стала «Мисс Эко компаунд групп».

Организаторы добавили, что все финалистки были отмечены номинациями, коронами и подарками от партнеров пятого юбилейного фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2025». На финале участницы показали несколько дефиле, в том числе и модной одежды от партнера. Финалистки категории «Миссис» вышли на сцену в сопровождении своих детей, а девушки в категории «Мисс» приняли участие в шоу-бикини. Конкурсная программа завершилась творческими выступлениями финалисток.

Почетными гостями фестиваля стали более 50 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Смоленска и других городов. Возглавляла королевскую делегацию действующая Миссис Россия 2024 — Людмила Рожнева. Также стоит отметить, что в пятый раз почетным гостем стала президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs. Globe по странам СНГ - Наталья Рогова.

Ярким финалом шоу стало оглашение главных королев, которые в торжественной обстановке получили свои титульные ленты и короны.