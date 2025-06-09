Храм Александра Невского приглашает псковичей на «День казачьего гостеприимства»

В преддверии Дня России и дня рождения благоверного князя Александра Невского, с 11 по 13 июня, воинский храм Александра Невского города Пскова проведет ряд мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в храме.
11 июня в 18:00 состоится всенощное бдение, начало в 18:00.
На следующий день, 12 июня в 9:00, псковичей ожидает праздничная божественная литургия с крестным ходом, а позднее, в 11:30, начнется приходской праздник «День казачьего гостеприимства».
В программе праздника:
Праздник «День казачьего гостеприимства» уже стал традиционным и будет проводиться четвертый год подряд в День России.
Организаторы - приход храма Александра Невского, Псковская региональная общественная организация «Казачья стража», хутор «Казачий дозор».