Свыше 50 новых колонок для экстренного оповещения населения поставят на Завеличье

На монтаж новой системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Пскове могут выделить 500 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системе в сфере госзакупок.
Установку произведут по адресу: улица Кузбасской Дивизии, 30А в помещении административного этажа и в квартирах получателей услуг.
Система предназначена для доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Основные функции данной системы:
Всего планируется установить 54 звуковые колонки в течение 60 календарных дней с момента подписания документов.
Определят подрядчика 19 июня.