Общество

Свыше 50 новых колонок для экстренного оповещения населения поставят на Завеличье

На монтаж новой системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Пскове могут выделить 500 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системе в сфере госзакупок.

Установку произведут по адресу: улица Кузбасской Дивизии, 30А в помещении административного этажа и в квартирах получателей услуг.

Система предназначена для доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Основные функции данной системы:

система должна находиться в работоспособном состоянии круглосуточно;

возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом режиме и в ручном режиме через микрофон;

трансляция речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

система должна обеспечивать своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося в здании, об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

система должна быть защищена от несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам;

автоматический переход на электропитание от резервного источника.

Всего планируется установить 54 звуковые колонки в течение 60 календарных дней с момента подписания документов.

Определят подрядчика 19 июня.