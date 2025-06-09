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Общество

Почти 90 бригад готовы к оперативному восстановлению электроснабжения в Псковской области из-за гроз

09.06.2025 19:48|ПсковКомментариев: 0

Ветер и грозы проходят в Псковской области 9 июня. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 
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131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. 

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному  бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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