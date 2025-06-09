Общество

«Титан-Полимер» помогает студентам найти будущую профессию

Студенты высших и средних профессиональных учреждений региона проходят летнюю практику на заводе «Титан-Полимер», сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фото: «Титан-Полимер»

Стажировка традиционно позволяет им познакомиться с предприятием, новейшими разработками и направлениями его деятельности. К практике приступили студенты ПсковГУ, агротехнического колледжа и колледжа ПсковГУ. В этом году с работой завода впервые познакомится студентка Санкт-Петербургского университета императрицы Екатерины II по специальности «Горнопромышленная экология».

Специалисты департамента по управлению персоналом предприятия, руководители подразделений завода регулярно проводят информационные встречи со студентами и преподавателями учебных заведений, кадровыми центрами по вопросам трудоустройства выпускников и прохождения стажировок. «Титан-Полимер» продолжит уделять большое внимание привлечению молодых специалистов и системе обучения будущих профессионалов в сфере производства.

Павел Матыцын, генеральный директор завода «Титан-Полимер»: «Титан-Полимер» активно работает с высшими и средними учебными заведениями Псковской области, являясь своеобразным центром притяжения студентов, которые получают профильные для нас специальности. Уверен, что летняя практика позволит им поближе познакомиться с нашим предприятием, узнать об особенностях работы, в том числе, от молодых специалистов – недавних студентов – и получить ценный практический опыт работы на производстве».