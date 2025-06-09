Общество

На приеме у сенаторов в Пскове ответы на свои вопросы получили 32 человека

10 июня в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове состоялся прием граждан, на который пришли 32 человека. Сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова ответили на широкий спектр вопросов, большинство из которых касались проблем военнослужащих и их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Мы решили проводить совместные приемы, чтобы более эффективно решать вопросы, касающиеся социальной сферы. Наталья Геннадьевна — профессионал в этой области, и вместе мы можем быстрее находить решения», - отметил Алексей Наумец.

На встрече также присутствовали специалисты из отделения кадров 76-й дивизии ВДВ и медицинской службы, что позволило оперативно отвечать на вопросы, связанные с их деятельностью.

«Такие приемы дают возможность комплексно подойти к решению всех проблем, с которыми приходят люди», – подчеркнула важность совместных приемов Наталья Мельникова.

Разносторонний подход к работе позволяет оперативно реагировать на запросы граждан и обеспечивает более качественное взаимодействие между представителями власти и населением, уточнили в отделении партии.

Напомним, поддержке участников СВО посвящён целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни.