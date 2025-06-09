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Общество

Великолукские сотрудники УФСИН помогли осужденному найти работу

10.06.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения России по Псковской области наказания помогли освободившемуся из колонии осужденному с трудоустройством, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках постпенитенциарной пробации, направленной на успешную реинтеграцию в общество бывших осужденных и предотвращение рецидива, сотрудники филиала по городу Великие Луки УИИ УФСИН России по Псковской области помогли в трудоустройстве на основании социального контракта.

По окончании срока отбывания наказания в виде лишения свободы в уголовно-исполнительную инспекцию обратился гражданин с заявлением оказать содействие в ресоциализации и социальной адаптации. В соответствии с требованиями законодательства специалисты инспекции составили индивидуальную программу пробации с учетом личных характеристик и имеющихся обстоятельств, а тесное взаимодействие с организациями и социальными службами в кратчайшие сроки позволило оказать всестороннюю поддержку заявителю.

«Итогом комплексной работы стало заключение социального контракта по направлению "Поиск работы". В настоящее время вопрос с трудоустройством решен положительно, гражданин А. работает в сфере торговли. Таким образом, человек получил возможность начать новую жизнь, обрести уверенность в завтрашнем дне, адаптироваться в обществе и не остаться со своей проблемой один на один», - сообщили в УФСИН.

Источник: Псковская Лента Новостей
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