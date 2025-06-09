Общество

Борис Елкин торжественно вручил паспорта юным псковичам в преддверии Дня России

Глава города Пскова Борис Елкин в преддверии Дня России торжественно вручил паспорта юным псковичам. Об этом Борис Елкин написал в своём Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

По его словам, молодые люди, получившие первый взрослый документ, вырастут сознательными и ответственными гражданами, которые будут действовать во благо Пскова и всей России.

«Дорогие ребята, перед вами открыты все пути. Верьте в себя, смело идите к своим целям, но всегда помните – ваши личные достижения являются частью общего успеха нашей великой страны. Пусть в ваших сердцах навсегда останутся идеалы добра, справедливости и искренней любви к Родине!» - пишет Борис Елкин.

День Росси́и — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году.