Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним недавний отчет губернатора Михаила Ведерникова о деятельности регионального правительства в прошлом году и другие вопросы, рассмотренные на сессии 3 июня. Также Александр Котов расскажет об итогах 67-ой конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Архангельске.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.