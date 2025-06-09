Общество

Представители бизнеса в Пскове обсудили поддержку военнослужащих

Действующие меры поддержки, новые инициативы, возможности для трудоустройства и социальной адаптации для военнослужащих и их семей обсудили на круглом столе в центре «Мой бизнес» в Пскове 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В мероприятии приняли участие представители банка ПСБ, центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району, ветераны специальной военной операции, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, начальник отдела центра занятости Алексей Васильев, руководитель отдела по кооперации Псковского регионального отделения «Деловой России» Николай Солпековский.

О существующих мерах поддержки рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области.

«На открытие дела или самозанятости мы выдаем до 350 тысяч рублей. До 30 тысяч можно использовать на обучение, 15% на аренду посещения. Чтобы денежные средства выдали, нужно создать бизнес-план. Ничего сложного нет, нужно просто выполнить ряд условий. Это направление успешно реализуется. Мы также помогаем с поиском работы, полагаются выплаты после найма на работу и после трех месяцев после трудоустройства. Также до 250 тысяч выплачивается при создании подсобного хозяйства. Мы надеемся, что будут увеличены размеры выплат, так как цены растут и сложнее развивать свой бизнес», - отметила Ольга Евстигнеева.

Алексей Васильев заявил, что всего за год в центр занятости обратились 14 демобилизовавшихся участников СВО.

Юрий Бурлин сообщил, что очень много тех, кто находится на реабилитации и, проходя все пункты по получению документов, ничем не занят, хотя некоторые хотят работать в это время.

«Они находятся в сером поле: те, кто еще и не демобилизовался, но и гражданские документы не получил, а военнослужащие по закону не могут устроиться на работу», - пояснил Юрий Бурлин.

Работу с участниками СВО проводит и центр «Мой бизнес».

«Вставал вопрос, чтобы центр "Мой бизнес" создавал обучающие программы. Мы с "Промсвязьбанком" думали над этим. Мы со своей стороны создаем на сайте отдельную вкладку для участников СВО, чтобы они могли ознакомиться с нашими мерами поддержки и образовательной программой», - сказала Анастасия Иванова.

ПСБ один из первых стал предоставлять обучение не только участникам СВО, но и их родственникам. Программы состоят из восьми блоков, обучающийся может сам выбрать наполненность курса по предпринимательству. Программа предлагает готовый бизнес. Заключается соглашение по франшизе, чтобы участники могли купить эту франшизу. Также предоставляется психологическая помощь.

Представитель Псковского регионального отделения «Деловой России» обратил внимание на зарплаты, которые могут предложить работодатели демобилизованным военнослужащим.

«Есть проблема, что даже если эти люди найдут работу, они будут недовольны, так как они привыкли жить по-другому. Некоторые вернулись и им неинтересно работать за 40-50 тысяч рублей», - заявил Николай Солпековский.

Поступило предложение создать единую брошюру от центра «Деловая Россия» с объединенной информацией о том, какие варианты и меры поддержки доступны для ветеранов СВО. Также есть предложение провести на базе Псковской Ленты Новостей круглый стол с разъяснением мер поддержки.