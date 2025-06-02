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В зал судебного заседания по делу Шлосберга* пригласили главу партии «Яблоко»

В зал судебного заседания, где проходит слушание об избрании меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в Пскове 11 июня, пригласили председателя партии Николая Рыбакова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание продолжает проходить в закрытом формате. Николая Рыбакова в зал суда пригласил адвокат Льва Шлосберга* Владимир Данилов.

Ранее сообщалось, что Николай Рыбаков предоставил в Псковский городской суд поручительство за Льва Шлосберга*.

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Напомним, Лев Шлосберг* был арестован и помещен в изолятор временного содержания вчера после обысков и допроса.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

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Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии». Также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Обвинение ходатайствует о мере пресечения в виде домашнего ареста. Журналистов и близких политика, предварительно, пустят в зал заседания только на оглашение приговора.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами