Общество

Многие предприятия ЖКХ в регионе находятся в предбанкротном состоянии — Александр Котов

Значительное количество предприятий коммунального хозяйства в Псковской области находятся в предбанкротном состоянии. Об этом рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас нам следует самое пристальное внимание обратить на систему жилищно-коммунального хозяйства. У нас значительное количество предприятий коммунального хозяйства, которые оказывают жизненно важные и необходимые услуги населению, находятся либо в состоянии банкротства, либо в предбанкротном состоянии. Можно сделать так, чтобы тарифы не росли, но при этом у нас количество предприятий-банкротов будет увеличиваться, а через самое короткое время встанет вопрос о том, как они вообще смогут нас обеспечивать теплом, водой и остальными услугами», — сказал Александр Котов.

По мнению председателя Собрания, важно, чтобы зарплата росла быстрее, чем тарифы.

«Пока этого тоже добиться не удается. Одно дело бюджетники, у них зарплата из бюджета, а другое дело те, кто работает на производстве, у них зарплата зависит от того, насколько эффективно то или иное производство, тот или иной бизнес работает», – добавил Александр Котов.