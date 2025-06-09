Общество

Проект о допуске студентов к педагогической деятельности приняли в первом чтении ГД

Законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах приняла в первом чтении Государственная Дума, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Это решение позволит снизить дефицит кадров в школе и нагрузку на действующих учителей», - отметил депутат.

Теперь к работе в школе будут допускать студентов соответствующих направлений обучения, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за 3 года обучения и программу профессиональной переподготовки «Образование и педагогические науки».