Общество

Александр Котов: Наша сила заключается в стойкости и патриотизме

Жителей Псковской области с Днём России от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Для нас, жителей древней Псковской земли, как и для всех россиян, этот государственный праздник наполнен глубоким смыслом и гордостью за своё Отечество. Этот день связан со становлением России как независимого государства в её современном виде, и символизирует суверенитет, величие и силу единого Российского государства. 12 июня 1990 года наша страна взяла курс развития, основанный на принципах федерализма и национальных ценностях, и мы уверенно идём по выбранному пути», - сказал Александр Котов.

Наша неизменная цель – хранить свои культурные и духовные традиции, трудиться ради процветания России и защищать свободу и независимость государства, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Убеждён, что каждый житель нашей бескрайней страны осознаёт свою личную ответственность за её судьбу – будущее России в наших руках. Наша сила заключается в стойкости и патриотизме. С праздником, с Днём России! Мира и процветания нашей любимой Родине!» - заключил председатель областного Собрания.