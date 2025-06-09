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Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области

Улучшение погоды прогнозируют в Псковской области после 12 июня

Улучшение погоды прогнозируют в Псковской области после 12 июня

Общество

Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области

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График работы пунктов приема клещей на исследования в праздничные дни опубликовало управление Роспотребнадзора по Псковской области. График работы пунктов по приему клещей и проведению исследований на зараженность возбудителями клещевых инфекций в праздничные дни: в городе Великие Луки прием клещей 13 июня с 9.00 до 11.00, телефон лаборатории: 89113643919 (вход со стороны Санитарного переулка, дом №4).

в городе Пскове с 12 июня по 15 июня с 9.00 до 12.00 по адресу: город Псков, улица Гоголя, 21а с главного входа в управление Роспотребнадзора по Псковской области со стороны Комиссаровского переулка. Смотрите также Сезон клещей. Как защититься, и что делать в случае укуса. ЛОНГРИД