Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области

График работы пунктов приема клещей на исследования в праздничные дни опубликовало управление Роспотребнадзора по Псковской области.
График работы пунктов по приему клещей и проведению исследований на зараженность возбудителями клещевых инфекций в праздничные дни:
- в городе Великие Луки прием клещей 13 июня с 9.00 до 11.00, телефон лаборатории: 89113643919 (вход со стороны Санитарного переулка, дом №4).
- в городе Пскове с 12 июня по 15 июня с 9.00 до 12.00 по адресу: город Псков, улица Гоголя, 21а с главного входа в управление Роспотребнадзора по Псковской области со стороны Комиссаровского переулка.