Общество

Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием

С Днем России жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

«Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием, которая объединила множество народов, культур и традиций. Каждое поколение вносило свой значимый вклад в становление, укрепление и развитие большой и прекрасной страны, которую мы так любим. И сегодня День России объединяет всех, кто ощущает свою сопричастность к нашей стране, верит в нее и готов трудиться для ее процветания», - сказал Михаил Ведерников.

Жители Псковской области с гордостью говорят, что Россия начинается именно здесь, заметил глава региона: «На этой древней, особенной земле начиналось становление русской государственности, а сегодня зарождаются новые идеи, появляются нестандартные решения, пилотные проекты и создаются возможности для каждого, кто решил внести свой вклад в развитие региона и страны».

«Свое будущее мы связываем с нашей Родиной. И мы сделаем все, чтобы передать нашим детям и внукам сильную мировую державу, которой они будут гордиться. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С праздником! С Днем России!» - заключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.