Общество

Большинство некурящих псковичей требуют запретить продажу электронных сигарет - опрос

70% псковичей выступают за полный запрет продажи электронных сигарет. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины одобряют запрет чаще мужчин — 76 и 63% соответственно. Чем старше псковичи, тем больше среди них сторонников инициативы: за полный отказ от продажи электронных сигарет выступает 59% молодежи до 35 лет, а среди горожан старше 45 лет таких уже 78%.

За запрет вейпов чаще выступают некурящие и курильщики обычных сигарет (по 77%). Среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 17%.