«Вики-фест» пройдет в Пскове

«Вики-фест» пройдет в формате OPEN-AIR в парке строителей в Пскове 14 июня в 11.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Традиционно, фестиваль собирает как спортсменов, так и творческих людей нашего региона. Площадки фестиваля рассчитаны на взрослых, на детей и семейную аудиторию.
Гостей ожидают выступления, мастер-классы, призы и подарки. Вход свободный.
В этот день будет много:
Гости смогут принять участие в мастер-классах и флеш-мобах
Фестиваль организован представителем Федерации джампинг фитнеса России, Автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "ВИКИ СПОРТ"» при участии Школа танцев Dance Family города Пскова.
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