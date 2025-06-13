Общество

«Вики-фест» пройдет в Пскове

«Вики-фест» пройдет в формате OPEN-AIR в парке строителей в Пскове 14 июня в 11.00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Традиционно, фестиваль собирает как спортсменов, так и творческих людей нашего региона. Площадки фестиваля рассчитаны на взрослых, на детей и семейную аудиторию.

Гостей ожидают выступления, мастер-классы, призы и подарки. Вход свободный.

В этот день будет много:

музыки;

спорта;

настроения;

Гости смогут принять участие в мастер-классах и флеш-мобах

по джампингу;

по FitRock;

по массовому джампингу;

по отдыху на все 100%.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг фитнеса России, Автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "ВИКИ СПОРТ"» при участии Школа танцев Dance Family города Пскова.

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