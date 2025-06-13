РКК: почти 60% молодых россиян готовы стать донорами крови

Почти 60% опрошенных молодых россиян готовы стать донорами крови. Такие данные исследования привели в пресс-службе Российского Красного Креста (РКК). Опрос проходил в феврале 2025 года в 85 регионах России среди 4 тыс. человек в возрасте 18-35 лет.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day).

«Согласно опросу, 58% из тех, кто никогда не сдавал кровь, выразили готовность сделать это в будущем. При этом каждый четвертый молодой человек хотя бы раз в жизни сдавал кровь или ее компоненты - имели опыт донаций 27% респондентов», - говорится в сообщении.

Основными драйверами донорства для молодых людей является информированность и близость пунктов приема крови. Кроме того, молодежь демонстрирует высокую готовность откликнуться в случае чрезвычайной ситуации. При этом основными препятствиями для донорства участники опроса называют медицинские противопоказания, боязнь уколов и вида крови. «Так, молодые люди, особенно в возрасте от 18 до 24 лет, часто боятся самого процесса сдачи крови, кроме того, у них есть сомнения в том, что их кровь подойдет из-за состояния здоровья или редкой группы», - отмечают в пресс-службе.

По словам председателя РКК Павла Савчука, задача организации - развеивать эти страхи, объяснять, что процесс сдачи крови безопасен и безболезнен, напоминать, что донорская кровь важна вне зависимости от ее группы и резус-фактора. «Особенно важно понимать: кровь нужна не только в чрезвычайных ситуациях - она нужна каждый день, чтобы спасать жизни пациентов по всей стране. Сегодня мы усиливаем информационную работу, расширяем просветительские кампании и создаем удобные условия для доноров - особенно для тех, кто приходит сдавать кровь впервые», - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

Данные исследования показывают, что готовность стать донором практически не зависит от уровня дохода, но зависит от пола и возраста. «Женщины в большей степени готовы сдавать кровь: среди них 66% в возрасте 18-24 лет и 60% в возрасте 25-35 лет выразили желание стать донорами. Среди мужчин аналогичные показатели составили 49% и 53% соответственно», - отмечается в сообщении.