Общество

Псковским дачникам напомнили о мерах профилактики краж

Начало дачного сезона сопровождается повышенным риском совершения краж и хищений личного имущества граждан. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям Псковской области предпринять профилактические меры для защиты собственности от возможных правонарушений.

По словам полиции, чаще всего объектами преступных посягательств становятся предметы быта, оставшиеся без присмотра, сельскохозяйственная продукция, бытовая техника, инструменты и стройматериалы. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется усилить охрану жилья техническими средствами:

Надежно укрепить замки дверей и окон;

Установить камеры видеонаблюдения, датчики движения и системы сигнализации;

Регулярно проверять состояние замков и менять их при потере ключей;

Закрывать окна и форточки при отъезде с дачи;

Договариваться с соседями о взаимном контроле за имуществом друг друга.

Особенно осторожными следует быть владельцам незастроенных участков и недавно построенных объектов недвижимости, где риск ограбления значительно возрастает.

Также полицейские напоминают гражданам, что в случае обнаружения подозрительных лиц поблизости от своих владений, необходимо немедленно обратиться в полицию, записав регистрационные данные транспортных средств предполагаемых злоумышленников или позвоните по телефонам 102, 112.