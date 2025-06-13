Общество

Псковское УФССП внедряет онлайн-сервисы для граждан

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Псковской области сообщает о внедрении новых онлайн-сервисов, которые упрощают взаимодействие граждан с органами исполнительной власти. Теперь жители региона могут получать информацию и подавать заявления через портал Госуслуг (ЕПГУ), что значительно сокращает время ожидания и избавляет от необходимости посещать офисы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Среди доступных онлайн-сервисов:

«Ход исполнительного производства»: позволяет отслеживать принятые меры приставом в режиме реального времени.

«Госпочта»: уведомления и повестки приходят прямо в личный кабинет, что исключает почтовые задержки и потери.

Подача заявлений: теперь можно подать жалобы, ходатайства, объяснения и отвод всего в один клик.

С начала 2025 года более 18 000 пользователей из Псковской области воспользовались онлайн-сервисами. За первые пять месяцев текущего года было зарегистрировано более 55 тысяч обращений, что свидетельствует о высоком интересе граждан к цифровым услугам и их готовности использовать современные технологии для решения своих вопросов, заключили в УФССП.